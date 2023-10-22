مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) مودرن فيوتشر.. إصابة فاروق
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
ويتصدر فيوتشر الترتيب برصيد 9 نقاط ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
وتذاع المباراة على قناة الحياة حسبما أعلنت قنوات أون تايم سبورتس.
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ق 14: إصابة محمد فاروق وخروجه لتلقي العلاج
بداية اللقاء
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