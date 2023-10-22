مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) مودرن فيوتشر.. بداية اللقاء

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

محمد حمدي - عمر كمال - بيراميدز - فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر فيوتشر الترتيب برصيد 9 نقاط ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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وتذاع المباراة على قناة الحياة حسبما أعلنت قنوات أون تايم سبورتس.

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بداية اللقاء

بيراميدز مودرن فيوتشر الدوري المصري
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