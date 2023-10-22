استراحة الدوري الإفريقي - مازيمبي (1)-(0) الترجي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي - الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2-2، بينما فاز ماميلودي صنداونز على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0.

ويلتقي الفائز من مباراة مازيمبي والترجي بالفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

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ويلعب الوداد وإنييمبا مباراة الذهاب الليلة في التاسعة مساء.

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ق 11 هدف أول لمازيمبي عن طريق شيخ فوفانا.. الركنية تمرر إلى فيليب كينزومبي ليرسل عرضية تقابلها رأسية من فوفانا تسكن الشباك

ق 3 أسامة بوقرة يسدد ولكن سيئة للغاية بعيدا عن المرمى

بداية المباراة

الدوري الإفريقي مازيمبي الترجي
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