مباشر الدوري الإفريقي - مازيمبي (1)-(0) الترجي.. الفيديو يتدخل
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.
وتعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2-2، بينما فاز ماميلودي صنداونز على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0.
ويلتقي الفائز من مباراة مازيمبي والترجي بالفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.
ويلعب الوداد وإنييمبا مباراة الذهاب الليلة في التاسعة مساء.
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ق 64 إلغاء الهدف بداعي التسلل
ق 62 جوووول التعادل من الثنائي البرازيلي.. رودريجو رودريجيز يرسل التمريرة ويان ساسي ينهيها في المرمى بعد أقل من 4 دقائق على نزولهما
ق 58 رودريجو رودريجيز ويان ساسي بدلا من كيبيبا سو ومعتز زدام في صفوف الترجي
ق 46 أوستين أولادابو بدلا من أوسيني باداماسي في صفوف مازيمبي
استراحة
مازيمبي يسجل الهدف الأول عن طريق رأسية قوية للاعب فوفانا#مازيمبي_الترجي
الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/qhJVQBsfAK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
ق 11 هدف أول لمازيمبي عن طريق شيخ فوفانا.. الركنية تمرر إلى فيليب كينزومبي ليرسل عرضية تقابلها رأسية من فوفانا تسكن الشباك
ق 3 أسامة بوقرة يسدد ولكن سيئة للغاية بعيدا عن المرمى
بداية المباراة