مباشر الدوري المصري - المقاولون العرب (2) (1) زد.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وزد في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحد دون أي فوز.

فيما يحتل زد المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول محمود صابر يسجل هدف تقليص الفارق لزد من علامة الجزاء.

ق 45+2: ركلة جزاااء ثالثة في اللقاء بعد لمسة يد على فاروقا نور الدين

ق 40: محمد سمير يهدر ركلة جزاء وابو السعود يتألق ويبعدها لركنية

ق 39: ركلة جزاااء جديدة لصالح شادي حسين بعد العودة لتقنية الفيديو

ق. 16 جوووووول ثااااني للمقاولون. عرضية من مامادو نياس يقابلها محمد سالم برأسية في مرمى علي لطقي محرزا الثاني.

ق. 15 حكام الفيديو يستدعون حكم اللقاء لمراجعة اللقطة ولكنه يصر على قراره ويرفض طرد مصطفى سعد.

ق. 14 تدخل قوي من مصطفى سعد على عماد الدين بوبكر والحكم يمنحه بطاقة صفراء.

ق 5: جوزيف أوشايا يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

جوووووول 💥اوشايا يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب من علامة الجزاء في مرمى زد ⚽️ المقاولون 1 : 0 زد #ONTime_Sports pic.twitter.com/Ynf8iSsjO3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 22, 2023

ق 3: ركلة جزاء للمقاولون العرب

بداية اللقاء