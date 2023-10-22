مباشر الدوري المصري - المقاولون العرب (2) (1) زد.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

هدف محمد سالم في شباك علي لطفي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وزد في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحد دون أي فوز.

فيما يحتل زد المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول محمود صابر يسجل هدف تقليص الفارق لزد من علامة الجزاء.

ق 45+2: ركلة جزاااء ثالثة في اللقاء بعد لمسة يد على فاروقا نور الدين

ق 40: محمد سمير يهدر ركلة جزاء وابو السعود يتألق ويبعدها لركنية

ق 39: ركلة جزاااء جديدة لصالح شادي حسين بعد العودة لتقنية الفيديو

ق. 16 جوووووول ثااااني للمقاولون. عرضية من مامادو نياس يقابلها محمد سالم برأسية في مرمى علي لطقي محرزا الثاني.

ق. 15 حكام الفيديو يستدعون حكم اللقاء لمراجعة اللقطة ولكنه يصر على قراره ويرفض طرد مصطفى سعد.

ق. 14 تدخل قوي من مصطفى سعد على عماد الدين بوبكر والحكم يمنحه بطاقة صفراء.

ق 5: جوزيف أوشايا يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

ق 3: ركلة جزاء للمقاولون العرب

بداية اللقاء

المقاولون العرب زد الدوري المصري في الدوري
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