مباشر الدوري المصري - المقاولون العرب يواجه زد

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

فريق زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وزد في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحد دون أي فوز.

فيما يحتل زد المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء بعد قليل

المقاولون العرب زد الدوري المصري في الدوري
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