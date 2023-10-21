مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(2) مانشستر يونايتد.. بوووم الثاااني

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.

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ق 78: جوووول الثاااني.. صاروخية دالوت تسكن الشباك

ق 63 أنتوني مارسيال وكريستيان إريكسن وأليخاندرو جارناتشو بدلا من راسموس هويلوند وسكوت مكتوميناي وأنتوني

ق 58 خطيرة من راشفورد ولكن بجوار القائم

ق 51 رايان بروستر بدلا من ماكبرني

ق 34 جوووول أوليفر ماكبيرني يسجل من علامة الجزاء

ق 31 لمسة يد ضد مكتوميناي.. ركلة جزاء لشيفيلد

ق 28 جوووووول سكوت مكتوميناي يسجل الأول بعد تمريرة من برونو فيرنانديز وتسديدة تغافل الحارس

ق 17 تسديدة من أنتوني لاعب مانشستر يونايتد من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

ق 3 تسديدة من أوليفر مكبورني لاعب شيفيلد من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أندري أونانا من يسار مرماه.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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