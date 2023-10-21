استمرار صعود شيكابالا وزيزو في القائمة التاريخية لهدافي الزمالك

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو يحتفل مع شيكابالا بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الصعود في ترتيب قائمة هدافي نادي الزمالك عبر التاريخ في مختلف البطولات، وكذلك زميله في الفريق أحمد سيد "زيزو".

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وحقق الزمالك الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما انتصر على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل شيكابالا وزيزو هدفا لكل منهما في المباراة.

ووصل شيكابالا إلى الهدف رقم 71 مع الزمالك في مختلف البطولات، ليعادل رقم طارق يحيى في المركز الثامن بقائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ.

بينما وصل زيزو إلى الهدف رقم 69 لينفرد بالمركز العاشر في القائمة ذاتها.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ برصيد 134 هدفا في مختلف البطولات.

وتضم القائمة كل من:

عبد الحليم علي 134 هدفا

حسن شحاتة 102 هدف

جمال عبد الحميد 97 هدف

علي خليل 94 هدف

علاء الحامولي 91 هدف

حازم إمام 84 هدف

جمال حمزة 74 هدف

شيكابالا – طارق يحيى 71 هدف

أحمد سيد زيزو – 69 هدف

واستطاع الزمالك الفوز في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ليرفع رصيده إلى النقطة 8 ويرتقي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

الزمالك شيكابالا زيزو
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