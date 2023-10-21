مع إشارة دعم فلسطين.. الزمالك يحتفل بمجلس الإدارة الجديد بخماسية في سموحة

حقق الزمالك الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما انتصر على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من المسابقة.

شيكابالا النادي : الزمالك سموحة الزمالك

واستطاع الزمالك الفوز في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ليرفع رصيده إلى النقطة 8 ويرتقي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 وتراجع للمركز الرابع.

وأهدى فريق كرة القدم في الزمالك هدية إلى مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة حسين لبيب الذي فاز اليوم في انتخابات القلعة البيضاء.

وحرص حسين لبيب على حضور المباراة من مدرجات استاد القاهرة رفقة العديد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد.

خماسية الزمالك جاءت عن طريق كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الجزيري وشيكابالا.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق البديل فادي فريد.

وصف المباراة

انتظر الزمالك 3 دقائق فقط ليسجل هدف التقدم الذي جاء بقدم مصطفى شلبي بعد تسديدة مباشرة للكرة من داخل منطقة الجزاء إثر عرضية من ناحية اليمين لـ عمر جابر.

ويعد هذا الهدف هو الأول لـ مصطفى شلبي مع الزمالك في الموسم الجاري.

واحتفل لاعبو الزمالك بالهدف بإشارة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

ثم أضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 13 بعد عرضية من مصطفى شلبي من ناحية اليسار ومتابعة للكرة لم يستطع الهاني سليمان حارس سموحة التصدي لها.

وتدخل أحمد سامي المدير الفني لسموحة وأجرى التبديل الأول بشكل مبكر في الدقيقة 15 بخروج محمد مغربي وشارك بدلا منه أحمد جمال.

وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل الهدف الأول لسموحة بعد انفراد بالمرمى لكنه سدد بعيدا عن الشباك.

وتلقى سموحة ضربة قوية أخرى بعدما تعرض مصطفى البدري للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه فادي فريد في الدقيقة 30.

ومرة جديدة تلقى سموحة ضربة قوية بعدما تعرض أحمد جمال للإصابة بعد نزوله الملعب بعدة دقائق، ليغادر ويشارك بدلا منه دوكو دودو في التبديل الثالث للأزرق الذي خسر جميع فترات التغييرات في الشوط الأول.

وكاد شيكابالا أن يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما سدد بقوة كرة اصطدمت في الدفاع وخرجت بعيدا.

لكن اللعب توقف وخرج الحكم لمراجعة الفيديو ليعود ويحتسب ركلة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد عمرو قلاوة لاعب سموحة.

وتقدم زيزو لتسديد الكرة لكنه وضعها بجوار الحارس مهدرا فرصة تسجيل الثالث للزمالك.

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ليرد شيكابالا ويرفض أن ينتهي الشوط بتقدم الزمالك بثنائية فقط وينفرد بالمرمى بعد تمريرة من مصطفى شلبي ويلعب كرة بكعب القدم إلى أوباما الذي راوغ الحارس ووضع الكرة في شباك مسجلا أجمل أهداف المباراة في الدقيقة 45+5.

الشوط الثاني

وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع أحمد سامي مدرب سموحة بالثنائي حسين فيصل وإسلام جابر بدلا من لحسن دحدوح وأحمد خالد.

وأجرى أوسوريو مدرب الزمالك 4 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 65 بخروج كل من عمر جابر وأوباما ومصطفى شلبي ومحمد أشرف، ونزول كل من سيد عبد الله وإبراهيما نداي ومحمد عبد الغني وسيف الجزيري.

ونجح سموحة أخيرا في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق فادي فريد بضربة رأسية في الدقيقة 67 بعد عرضية من محمود وحيد.

وسجل الزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 81 عن طريق البديل التونسي سيف الدين الجزيري.

وجاء الهدف بعدما وضع شيكابالا الكرة بطريقة رائعة من فوق الحارس الهاني سليمان لكنها اصطدمت في العارضة وارتدت من الجزيري ثم سكنت الشباك الزرقاء.

وأخيرا جاء الدور على شيكابالا ليسجل بنفسه الهدف الخامس في الدقيقة 90 بعد عرضية من فتوح.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو والتأكد من صحة الهدف ليحتسبه الحكم ويؤكد على صحته.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

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🏹❌ أحمد سيد زيزو يضيع فرصة إضافة الهدف الثالث للزمالك بعد إضاعته لركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/jK21jDZHx7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023