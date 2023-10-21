بركلة حرة رائعة من رونالدو.. النصر يفوز على فريق طارق حامد
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 20:59
كتب : FilGoal
حقق النصر الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
سجل هدفا النصر كل من أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو، بينما سجل جورجيس نكودو هدف ضمك.
هدف رونالدو كان هو الهدف رقم 860 خلال مسيرته الكروية مع جميع الفرق والمنتخبات.
ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.
الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ 22 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الخلال صاحب الصدارة بينما توقف ضمك عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.
المباراة شهدت مشاركة طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي وحصوله على بطاقة صفراء.
ومع انطلاق المباراة رفعت جماهير النصر تيفو تكريمي لرونالدو بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 مع منتخب البرتغال.
ليلة خاصة لـ #رونالدو🤩
📺مشاهدة ممتعة⤵️#دوري_روشن_السعودي#النصر_ضمك | #SSCF1 pic.twitter.com/jmyEvdxrj0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
تقدم ضمك قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بهجمة مرتدة انتهت بتسديدة من نكودو في المرمى.
وتعادل النصر في الدقيقة الـ 52 عن طريق تاليسكا من ركلة حرة مباشرة.
وبعد 4 دقائق أضاف رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة أخرى رائعة.
هدددددف!⚽
حطها رونالدو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_ضمك | #SSC pic.twitter.com/HnS2PAWkpl— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
وسيلعب التصر مباراته المقبلة ضد الفيحاء يوم 28 أكتوبر المقبل.