بركلة حرة رائعة من رونالدو.. النصر يفوز على فريق طارق حامد

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد ضمك

حقق النصر الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

سجل هدفا النصر كل من أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو، بينما سجل جورجيس نكودو هدف ضمك.

هدف رونالدو كان هو الهدف رقم 860 خلال مسيرته الكروية مع جميع الفرق والمنتخبات.

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ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ 22 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الخلال صاحب الصدارة بينما توقف ضمك عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي وحصوله على بطاقة صفراء.

ومع انطلاق المباراة رفعت جماهير النصر تيفو تكريمي لرونالدو بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 مع منتخب البرتغال.

تقدم ضمك قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بهجمة مرتدة انتهت بتسديدة من نكودو في المرمى.

وتعادل النصر في الدقيقة الـ 52 عن طريق تاليسكا من ركلة حرة مباشرة.

وبعد 4 دقائق أضاف رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة أخرى رائعة.

وسيلعب التصر مباراته المقبلة ضد الفيحاء يوم 28 أكتوبر المقبل.

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