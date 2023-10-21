مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) أرسنال.. جووول من علامة الجزاء

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في دربي لندن ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 15 جوووول كول بالمر يسجل ركلة الجزاء على يمين رايا

ق 14 ركلة جزاااااااء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 11 مطالبة بركلة جزاء ضد أرسنال بعد لمسة يد ضد ساليبا

ق 2 تسديدة من إنزو فيرنانديز تحلق فوق العارضة

بداية المباراة

تشيلسي أرسنال
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