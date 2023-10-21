انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(2) أرسنال
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في دربي لندن ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 85 جووووول التعادل من تروسار بعد تمريرة من ساكا
ق 79 خروج جابرييل مارتينيلي ونزول لياندرو تروسار
ق 77 جوووول ديكلان رايس يقلص الفارق
ق 64 نيكولاس جاكسون بدلا من مودريك
ق 48 جووووووول الثاااني لتشيلسي عن طريق مودريك بعرضية مباشرة في المرمى.
استراحة
ق 45+2 إنزو يسدد من خارج المنطقة ولكن ضعيفة بين يدي رايا
ق 30 كول بالمر سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.
ق 15 جوووول كول بالمر يسجل ركلة الجزاء على يمين رايا
ق 14 ركلة جزاااااااء بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 11 مطالبة بركلة جزاء ضد أرسنال بعد لمسة يد ضد ساليبا
ق 2 تسديدة من إنزو فيرنانديز تحلق فوق العارضة
بداية المباراة