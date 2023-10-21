مباشر الدوري المصري - الزمالك (3)-(0) سموحة.. جوووول أوباما والثالث

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 3-صفر

ق 50: جوووووول الثالث أوباما بطريقة رائعة

ق 46: زيزو يهدر ركلة الجزاء ويسددها بعيدا عن المرمى

ق 45: ركلة جزااااء بعد تسديدة من شيكابالا اصطدمت في يد عمرو قلاوة

ق 38: تبديل ثالث لسموحة بنزول دوكو دودو بدلا من أحمد جمال الذي تعرض للإصابة

ق 30: فرصة خطيرة من حسام حسن بعد عرضية تمر أمام فادي فريد

ق 25: نزول فادي فريد بدلا من مصطفى البدري

ق 23: انفراد ضائع من حسام حسن

ق 15: نزول أحمد جمال بدلا من محمد مغربي

ق 13: جوووووول زيزو والثاني

ق 3: جوووووووول مصطفى شلبي والأول

انطلاق المباراة

الزمالك سموحة الدوري المصري
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