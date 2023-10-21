مباشر الدوري المصري - الزمالك (3)-(0) سموحة.. جوووول أوباما والثالث
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 3-صفر
ق 50: جوووووول الثالث أوباما بطريقة رائعة
ق 46: زيزو يهدر ركلة الجزاء ويسددها بعيدا عن المرمى
ق 45: ركلة جزااااء بعد تسديدة من شيكابالا اصطدمت في يد عمرو قلاوة
ق 38: تبديل ثالث لسموحة بنزول دوكو دودو بدلا من أحمد جمال الذي تعرض للإصابة
ق 30: فرصة خطيرة من حسام حسن بعد عرضية تمر أمام فادي فريد
ق 25: نزول فادي فريد بدلا من مصطفى البدري
ق 23: انفراد ضائع من حسام حسن
ق 15: نزول أحمد جمال بدلا من محمد مغربي
ق 13: جوووووول زيزو والثاني
ق 3: جوووووووول مصطفى شلبي والأول
انطلاق المباراة
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