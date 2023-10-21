مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) سموحة.. جوووول شلبي والأول
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
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ق 3: جوووووووول مصطفى شلبي والأول
انطلاق المباراة
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