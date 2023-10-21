انتهت الدوري المصري - الزمالك (5)-(1) سموحة.. فوز كبير للأبيض
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف
ق 90: جوووووووووول شيكابالا والخاماس
ق 81: جووووول الرابع للزمالك عن طريق سيف الجزيري
ق 67: جووووول فادي فريد والأول لسموحة بضربة رأسية
ق 65: خروج عمر جابر وأوباما ومصطفى شلبي وروقا ونزول سيد عبد الله وإبراهيما نداي ومحمد عبد الغني وسيف الجزيري
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 3-صفر
ق 50: جوووووول الثالث أوباما بطريقة رائعة
ق 46: زيزو يهدر ركلة الجزاء ويسددها بعيدا عن المرمى
ق 45: ركلة جزااااء بعد تسديدة من شيكابالا اصطدمت في يد عمرو قلاوة
ق 38: تبديل ثالث لسموحة بنزول دوكو دودو بدلا من أحمد جمال الذي تعرض للإصابة
ق 30: فرصة خطيرة من حسام حسن بعد عرضية تمر أمام فادي فريد
ق 25: نزول فادي فريد بدلا من مصطفى البدري
ق 23: انفراد ضائع من حسام حسن
ق 15: نزول أحمد جمال بدلا من محمد مغربي
ق 13: جوووووول زيزو والثاني
ق 3: جوووووووول مصطفى شلبي والأول
انطلاق المباراة