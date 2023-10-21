مباشر طريق الأهلي - بترو أتليتكو (0) (0) صنداونز.. فرصة أخرى مهدرة

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة سيمبا التنزاني والأهلي.

وكان لقاء الأهلي وسيمبا انتهى بالتعادل 2-2 في افتتاح المسابقة أمس الجمعة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

شاهد المباراة

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ق 30: رأسية جلبرتو تمر بجوار القائم على الزاوية القريبة.

ق 25: توغل من الجهة اليسرى وتسديدة من جيديش يبعدها الحارس ببراعة.

بداية اللقاء

صنداونز بترو أتليتكو الدوري الإفريقي
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