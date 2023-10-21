مباشر طريق الأهلي - بترو أتليتكو (0) (0) صنداونز.. فرصة أخرى مهدرة
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.
ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة سيمبا التنزاني والأهلي.
وكان لقاء الأهلي وسيمبا انتهى بالتعادل 2-2 في افتتاح المسابقة أمس الجمعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 30: رأسية جلبرتو تمر بجوار القائم على الزاوية القريبة.
فرصة خطيرة لفريق بيترو أتلتيكو ولكن ويليامز حارس صنداونز يتألق ويتصدى #بيترو_أتلتيكو_ماميلودي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/a2HpdFBFf9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 21, 2023
ق 25: توغل من الجهة اليسرى وتسديدة من جيديش يبعدها الحارس ببراعة.
بداية اللقاء
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