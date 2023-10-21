مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) برايتون.. جوووول هالاند يسجل أخيرا

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

هالاند يسجل مع مانشستر سيتي أمام برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق18. جووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق7. جوووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق خوليان ألفاريز بعد عمل كبير من دوكو ليمرر أمام المرمى نحو ألفاريز الذي سدد في الشباك.

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برايتون
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