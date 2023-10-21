انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) برايتون
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق95. بطاقة حمراء لمانويل أكانجي.
ق70. جووووول تقليص الفارق لبرايتون عن طريق أنسو فاتي.
ق69. ميتوما يهدر فرصة تقليص الفارق بانفراد بمرمى أورتيجا.
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق18. جووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
ق7. جوووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق خوليان ألفاريز بعد عمل كبير من دوكو ليمرر أمام المرمى نحو ألفاريز الذي سدد في الشباك.
بداية المباراة
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