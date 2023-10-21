مباشر في الدوري - بلدية المحلة (2) - (1) الاتحاد.. جووول تقليص الفارق

تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية

دوري المحترفين - تعديل موعد مباراتين بالجولة الخامسة

كهربا عن احتفاله: ربما صوتي ليس مسموعا في العالم لكنني أدعم فلسطين بكل شكل أستطيعه

منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا لـ مورينيو

حسام المندوه: هذا سبب عدم تركنا لمكان فارغ في قائمتنا.. ما حدث وضع طوق حول عنقي

هاني شكري: ما حدث من أعضاء الزمالك مسؤولية كبيرة.. وأزمة القيد ستنتهي في يناير

بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك

12-0 الثانية من نوعها.. الزمالك يتفادى صدام الرئيس والنائب