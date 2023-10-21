مباشر في الدوري - بلدية المحلة (2)-(1) الاتحاد.. الشوط الثاني
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:40
كتب : FilGoal
يلعب بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.
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نهاية الشوط الأول
ق45+2 بنجامين بواتينج يسجل تقليص الفارق بعد عرضية متقنة من أحمد عادل
ق38 حسام أشرف يسجل الهدف الثاني لبلدية المحلة بطريقة رائعة ومن تسديدة قوية سكنت الشباك
ق15 تسديدة صاروخية من رجب عمران لاعب الاتحاد ترتطم بالقائم
ق12 حسام أشرف يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة.
ق10 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لبلدية المحلة حولها عبده سمانة برأسية ارتطمت بالقائم.
ق5 تسديدة خطيرة من رجب عمران لاعب الاتحاد تمر أعلى مرمى بلدية المحلة
ق4 انطلاقة سريعة من عمرو صالح لاعب الاتحاد لكن فابيو اكيم يتدخل ويبعد الكرة
انطلاق المباراة
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المهدي سليمان مسك الكورة ❌— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
مسك وش المهاجم ✔
حسام أشرف يسجل هدف التقدم لبلدية المحلة في شباك الاتحاد السكندري pic.twitter.com/0JnF6PI589