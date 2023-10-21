مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) إيفرتون.. قريبة من صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وإيفرتون التي تقام في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

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ق26. تسديدة قريبة من صلاح تمر فوق المرمى.

بداية المباراة