مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) إيفرتون.. الشوط الثاني

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

لويس دياز - برايتون ضد ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وإيفرتون التي تقام في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق36. بطاقة حمراء لأشلي يونج لاعب إيفرتون بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

ق26. تسديدة قريبة من صلاح تمر فوق المرمى.

بداية المباراة

ليفربول صلاح إيفرتون الدوري الإنجليزي
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