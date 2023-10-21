مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) إيفرتون.. الشوط الثاني
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 14:14
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق36. بطاقة حمراء لأشلي يونج لاعب إيفرتون بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.
ق26. تسديدة قريبة من صلاح تمر فوق المرمى.
بداية المباراة
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