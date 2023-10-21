انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) إيفرتون
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 14:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وإيفرتون التي تقام في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
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ق98. جوووووول محمد صلاح يسجل من جديد بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من نونيز أمام المرمى ليسدد مباشرة في الشباك.
ق89. العارضة ويد بيكفورد يمنعان الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية من هارفي إيليوت.
ق75. جووووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح ويرفض الاحتفال.
ق73. ركلة جزااء لليفربول.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36. بطاقة حمراء لأشلي يونج لاعب إيفرتون بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.
ق26. تسديدة قريبة من صلاح تمر فوق المرمى.
بداية المباراة
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