انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة ومنافسة على منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 02:12
كتب : FilGoal
أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عن فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بكامل أفرادها.
وشهدت الانتخابات فوزا كاسحا لجميع أفراد القائمة، عدا منصب النائب الذي شهد منافسة شرسة بين هشام نصر وهاني العتال، وانتهت بفوز الأول.
وحصد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أعلى عدد من الأصوات بـ 15433 صوتا، يليه حسين لبيب رئيس النادي بـ 15229 صوتا.
ويقدم لكم FilGoal.com النتائج الكاملة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لعام 2023:
عدد الحضور: 22704
الأصوات الصحيحة: 18966 صوتا
الأصوات الباطلة: 3738 صوتا
الرئيس:
حسين لبيب - 15229
فاروق جعفر - 2024
عمر هريدي - 965
ميرفت السيد - 654
ماجد الحنبلي - 94
نائب الرئيس:
هشام نصر - 9480
هاني العتال - 9040
أحمد عبد الغني - 446
أمين الصندوق:
حسام المندوه - 12431
خالد لطيف - 2091
عبد المجيد سليم - 2029
محمد قدري - 888 صوت
محمد ممدوح حسن - 768 صوت
كريم عادل - 759 صوت
الأعضاء فوق السن:
أحمد سليمان - 15433
هاني برزي - 12328
هاني شكري - 12011
عمرو أدهم - 10772
محمد طارق - 10741
حسين السيد - 10628
مروة الرفاعي - 4217
هشام يكن - 4164
الحسيني سمير - 4088
مصطفى عبد الخالق - 3358
علاء مقلد - 2663
سامح سوني - 2446
شيرين حسين - 1928
سيف الإسلام محمد - 1381
أحمد عفيفي - 1311
هشام محمد علي - 1155
سماح سعيد عبد الله - 1141
حسام محسن - 1048
عبد المنعم متولي - 997
حمدية كمال - 995
حامد السيد - 921
هاني عيد - 876
نجلاء السيد - 856
أحمد فودة - 829
مجدي محيي - 806
نجلاء فتحي - 774
أحمد إبراهيم عبادة - 748
أشرف إمام عبد السلام - 708
محمد حسن - 643
محمود سامي - 638
شريف محمد إسلام - 636
محمد رشاد - 620
طارق أحمد عبد العال - 610
رفعت عبد الرؤوف - 470
رجب أحمد رواش - 432
باهر محمد - 421
الأعضاء تحت السن:
نيرة الأحمر - 14202
أحمد خالد - 13617
رامي نصوحي - 11089
خالد الزيات - 3703
أحمد هاني زادة - 3552
ياسمين الشريف - 2242
محمد خالد الصادق - 849
أحمد النمس - 780
إيهاب عصمت - 683
آية هشام - 587
علي العاطفي - 585
محمد بحبح - 394
محمد عودة - 156