انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة ومنافسة على منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عن فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بكامل أفرادها.

وشهدت الانتخابات فوزا كاسحا لجميع أفراد القائمة، عدا منصب النائب الذي شهد منافسة شرسة بين هشام نصر وهاني العتال، وانتهت بفوز الأول.

وحصد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أعلى عدد من الأصوات بـ 15433 صوتا، يليه حسين لبيب رئيس النادي بـ 15229 صوتا.

ويقدم لكم FilGoal.com النتائج الكاملة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لعام 2023:

عدد الحضور: 22704

الأصوات الصحيحة: 18966 صوتا

الأصوات الباطلة: 3738 صوتا

الرئيس:

حسين لبيب - 15229

فاروق جعفر - 2024

عمر هريدي - 965

ميرفت السيد - 654

ماجد الحنبلي - 94

نائب الرئيس:

هشام نصر - 9480

هاني العتال - 9040

أحمد عبد الغني - 446

أمين الصندوق:

حسام المندوه - 12431

خالد لطيف - 2091

عبد المجيد سليم - 2029

محمد قدري - 888 صوت

محمد ممدوح حسن - 768 صوت

كريم عادل - 759 صوت

الأعضاء فوق السن:

أحمد سليمان - 15433

هاني برزي - 12328

هاني شكري - 12011

عمرو أدهم - 10772

محمد طارق - 10741

حسين السيد - 10628

مروة الرفاعي - 4217

هشام يكن - 4164

الحسيني سمير - 4088

مصطفى عبد الخالق - 3358

علاء مقلد - 2663

سامح سوني - 2446

شيرين حسين - 1928

سيف الإسلام محمد - 1381

أحمد عفيفي - 1311

هشام محمد علي - 1155

سماح سعيد عبد الله - 1141

حسام محسن - 1048

عبد المنعم متولي - 997

حمدية كمال - 995

حامد السيد - 921

هاني عيد - 876

نجلاء السيد - 856

أحمد فودة - 829

مجدي محيي - 806

نجلاء فتحي - 774

أحمد إبراهيم عبادة - 748

أشرف إمام عبد السلام - 708

محمد حسن - 643

محمود سامي - 638

شريف محمد إسلام - 636

محمد رشاد - 620

طارق أحمد عبد العال - 610

رفعت عبد الرؤوف - 470

رجب أحمد رواش - 432

باهر محمد - 421

الأعضاء تحت السن:

نيرة الأحمر - 14202

أحمد خالد - 13617

رامي نصوحي - 11089

خالد الزيات - 3703

أحمد هاني زادة - 3552

ياسمين الشريف - 2242

محمد خالد الصادق - 849

أحمد النمس - 780

إيهاب عصمت - 683

آية هشام - 587

علي العاطفي - 585

محمد بحبح - 394

محمد عودة - 156