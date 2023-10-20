استراحة الدوري المصري - سيراميكا (4) (0) الداخلية.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية خلال اللقاء الذي يقام لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

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فيما يحتل الداخلية المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووول الرااابع.. صاروخية قندوسي تسكن الشباك.

ق 35: جووول الثااالث.. تمريرة ثلاثية بين أوجولا ومحمد إبراهيم وقندوسي والأخير يحول عرضية إبراهيم في الشباك بسهولة.

ق 21: جووول الثاااني محمد إبراهيم من علامة الجزاء

ق 20: ركلة جزاء تحصل عليها صديق أوجولا بعد عرقلة آلان كيامبادي

ق 15: صديق أوجولا يتوغل ويسدد كرة يبعدها الزنفلي

ق 12: الزنفلي يتألق ويتصدى لفرصة إيبوكا

ق 9: جوول أووول.. قندوسي يمرر بينية طولية رائعة لزلاكة الذي سدد كرة من فوق الحارس في الشباك.

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الداخلية الدوري المصري
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