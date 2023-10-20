مباشر الدوري المصري - سيراميكا يواجه الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية خلال اللقاء الذي يقام لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

فيما يحتل الداخلية المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

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بداية اللقاء