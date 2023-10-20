إنفانتينو: الدوري الإفريقي سيغير كل شيء في القارة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

جيان إنفانتينو رئيس فيفا

يؤمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم ستغير لك شيء داخل القارة السمراء.

وتحدث إنفانتينو لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "تلك البطولة ستغير كل المعطيات في إفريقيا".

وواصل "هذه البطولة ستقدم فرص عمل وفرص للأندية ليظهر الجميع كل ما لديه وتثبت أن إفريقيا دائما جاهزة لاستضافة الأحداث الكبيرة، أنا سعيد بما أراه من رئيس الاتحاد الإفريقي والمنظمين الكل هنا يعمل معا".

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وعن فريقه المفضل أجاب ضاحكا "هو رقم واحد دائما هم الحكام وأتمنى التوفيق لجميع الأندية".

وتنطلق البطولة المستحدثة في إفريقيا بلقاء بين سيمبا والأهلي في ذهاب ربع النهائي.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا والوداد والترجي وإنيمبا وبترو أتليتكو وماميلودي صنداونز ومازيمبي.

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