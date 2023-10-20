مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا (2)-(2) الأهلي.. القااائم يمنع صلاح محسن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيمبا والأهلي التي تقام في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

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مباشر.. مباراة سيمبا و #الأهلي المصري الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية https://t.co/66yRUldJce — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023

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ق. 92 أوووه صلاح محسن يهدر من داخل الست ياردات. أليو ديانج يمرر إلى صلاح محسن الذي سدد في القائم والحكم يرفع راية التسلل.

ق. 86 تبديل أخير لسيمبا بدخول جون بوكو بدلا من كلاتوس شاما.

ق. 79 دخول صلاح محسن، وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر بدلا من كهربا، وكريم الدبيس، وبيرسي تاو.

ق. 76 تبديلان جديدان لسيمبا بدخول لياندري أونانا، وباتريك مويندا بدلا من دينيس كيبو، وشوماري كابومبي.

ق. 75 أووه مرتدة للأهلي من بيرسي تاو وعرضية رائعة أرضية إلى كهربا الذي لمسها لكن في الشباك الجانبية.

ق. 75 تصويبة قوية ومباغتة من لاعب سيمبا في القائم الأيمن.

ق. 69 الشناوي يتألق ويتصدى لكانوتيه المنفرد.

ق. 66 حسين الشحات ومروان عطية يشاركان بدلا من أفشة ورضا سليم.

ق. 61 جووول التعااادل. كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها رامي ربيعة بعرضية فشل الحارس في التصدي لها ليتابعها كهربا في المرمى مسجلا التعادل.

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ق. 58 هدف ثاني لسيمبا. ركنية قابلها البديل ساديو كانوتيه برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

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من ركلة ركنية!.. هدف ثاني لسيمبا في شباك الأهلي pic.twitter.com/RkgC5JlxRV — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

ق. 52 جوول التعادل لسيمبا. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها كلاتوس شاما بلمسة عرضية وتابعها دينيس كيبو برأسية في المرمى الخالي.

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تبديلان في صفوف سيمبا مع بداية الشوط الثاني بدخول جيان باليكي، وساديو كانوتيه بدلا من لويس ميكيسوني، ومازاميرو ياسين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووووول أوووول للأهلي عن طريق رضا سليم. بينية من كهربا إلى رضا سليم الذي ينفرد ويسدد من لمسة واحدة في المرمى مسجلا الأول.

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رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

ق. 35 الحكم يعود لتقنية الفيديو ويأمر أيضا باستئناف اللعب ولا وجود لركلة جزاء.

ق. 33 كهربا يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب.

ق. 26 انطلاقة من لويس ميكيسوني داخل منطقة الجزاء والشناوي يتقدم وينقذ مرماه ويتعرض لإصابة تلقى على إثرها العلاج.

ق. 24 الحارس يتألق. مخالفة نفذها أفشة وكهربا قابلها برأسية ولكن الحارس علي سالم جمعة يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 18 أووه فرصة جديدة تضيع. عرضية من رضا سليم إلى كهربا المنفرد بالمرمى والذي سدد من لمسة واحدة بجانب القائم.

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ق. 16 تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو الذي يسدد مباشرة فوق المرمى من الوضع منفردا.

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ق. 13 تمريرة من كريم الدبيس إلى كهربا الذي انفرد وراوغ تشن مالوني ببراعة ثم سدد بيسراه فوق المرمى.

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ق. 12 رضا سليم يمر بشكل رائع ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 6 مطالبة بركلة جزاء مبكرة. عرضية من الجهة اليسرى قابلها رامي ربيعة برأسية اصطدمت بمدافع سيمبا وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لم تحتسب.

ق. 5 ركنية أولى للأهلي

ق. 2 بيرسي تاو يقطع الكرة من مدافع سيمبا ولكن تطول منه إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة