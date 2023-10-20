مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا (2)-(2) الأهلي.. القااائم يمنع صلاح محسن
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيمبا والأهلي التي تقام في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
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مباشر.. مباراة سيمبا و #الأهلي المصري
الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية https://t.co/66yRUldJce— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
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ق. 92 أوووه صلاح محسن يهدر من داخل الست ياردات. أليو ديانج يمرر إلى صلاح محسن الذي سدد في القائم والحكم يرفع راية التسلل.
ق. 86 تبديل أخير لسيمبا بدخول جون بوكو بدلا من كلاتوس شاما.
ق. 79 دخول صلاح محسن، وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر بدلا من كهربا، وكريم الدبيس، وبيرسي تاو.
ق. 76 تبديلان جديدان لسيمبا بدخول لياندري أونانا، وباتريك مويندا بدلا من دينيس كيبو، وشوماري كابومبي.
ق. 75 أووه مرتدة للأهلي من بيرسي تاو وعرضية رائعة أرضية إلى كهربا الذي لمسها لكن في الشباك الجانبية.
ق. 75 تصويبة قوية ومباغتة من لاعب سيمبا في القائم الأيمن.
ق. 69 الشناوي يتألق ويتصدى لكانوتيه المنفرد.
ق. 66 حسين الشحات ومروان عطية يشاركان بدلا من أفشة ورضا سليم.
ق. 61 جووول التعااادل. كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها رامي ربيعة بعرضية فشل الحارس في التصدي لها ليتابعها كهربا في المرمى مسجلا التعادل.
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الرد السريع 🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
كهربا يُعيد الأهلي من جديد ويسجل الهدف الثاني ⚽#سيمبا_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/1Yq99hJcFv
ق. 58 هدف ثاني لسيمبا. ركنية قابلها البديل ساديو كانوتيه برأسية في المرمى مسجلا الثاني.
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من ركلة ركنية!.. هدف ثاني لسيمبا في شباك الأهلي pic.twitter.com/RkgC5JlxRV— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
ق. 52 جوول التعادل لسيمبا. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها كلاتوس شاما بلمسة عرضية وتابعها دينيس كيبو برأسية في المرمى الخالي.
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هدف التعادل لفريق سيمبا التنزاني في شباك الأهلي #في_إفريقيا pic.twitter.com/A2eNBc7lRO https://t.co/aPnZlUxIDu— FilGoal (@FilGoal) October 20, 2023
تبديلان في صفوف سيمبا مع بداية الشوط الثاني بدخول جيان باليكي، وساديو كانوتيه بدلا من لويس ميكيسوني، ومازاميرو ياسين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 45 جوووووول أوووول للأهلي عن طريق رضا سليم. بينية من كهربا إلى رضا سليم الذي ينفرد ويسدد من لمسة واحدة في المرمى مسجلا الأول.
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رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
ق. 35 الحكم يعود لتقنية الفيديو ويأمر أيضا باستئناف اللعب ولا وجود لركلة جزاء.
الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي#سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ODyUET9BC9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 33 كهربا يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب.
ق. 26 انطلاقة من لويس ميكيسوني داخل منطقة الجزاء والشناوي يتقدم وينقذ مرماه ويتعرض لإصابة تلقى على إثرها العلاج.
فرصة لفريق سيمبا واصطدام مع الشناوي#سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/J6wk2U9yu5— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 24 الحارس يتألق. مخالفة نفذها أفشة وكهربا قابلها برأسية ولكن الحارس علي سالم جمعة يتصدى ويحولها إلى ركنية.
خاتورو يتصدى لرأسية كهربا 🧤🥅#سيمبا_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/Y27jaHxZhc— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
ق. 18 أووه فرصة جديدة تضيع. عرضية من رضا سليم إلى كهربا المنفرد بالمرمى والذي سدد من لمسة واحدة بجانب القائم.
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مسلسل الفرص الأهلاوية الضائعة يتواصل #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UHFzBmw9YS— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 16 تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو الذي يسدد مباشرة فوق المرمى من الوضع منفردا.
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بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/d6E0IOOhdM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 13 تمريرة من كريم الدبيس إلى كهربا الذي انفرد وراوغ تشن مالوني ببراعة ثم سدد بيسراه فوق المرمى.
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كهربا يراوغ ولكنه يسدد بعيداً #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ffInEK0WCD— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 12 رضا سليم يمر بشكل رائع ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.
فرصة أهلاوية ضائعة من رضا سليم#سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/kEXQc7cDzR— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 6 مطالبة بركلة جزاء مبكرة. عرضية من الجهة اليسرى قابلها رامي ربيعة برأسية اصطدمت بمدافع سيمبا وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لم تحتسب.
ق. 5 ركنية أولى للأهلي
ق. 2 بيرسي تاو يقطع الكرة من مدافع سيمبا ولكن تطول منه إلى ركلة مرمى.
بداية المباراة