مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا (0)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيمبا والأهلي التي تقام في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
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مباشر.. مباراة سيمبا و #الأهلي المصري
الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية https://t.co/66yRUldJce— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
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تبديلان في صفوف سيمبا مع بداية الشوط الثاني بدخول جيان باليكي، وساديو كانوتيه بدلا من لويس ميكيسوني، ومازاميرو ياسين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 45 جوووووول أوووول للأهلي عن طريق رضا سليم. بينية من كهربا إلى رضا سليم الذي ينفرد ويسدد من لمسة واحدة في المرمى مسجلا الأول.
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مسلسل الفرص الأهلاوية الضائعة يتواصل #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UHFzBmw9YS— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 35 الحكم يعود لتقنية الفيديو ويأمر أيضا باستئناف اللعب ولا وجود لركلة جزاء.
الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي#سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ODyUET9BC9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 33 كهربا يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب.
ق. 26 انطلاقة من لويس ميكيسوني داخل منطقة الجزاء والشناوي يتقدم وينقذ مرماه ويتعرض لإصابة تلقى على إثرها العلاج.
فرصة لفريق سيمبا واصطدام مع الشناوي#سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/J6wk2U9yu5— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 24 الحارس يتألق. مخالفة نفذها أفشة وكهربا قابلها برأسية ولكن الحارس علي سالم جمعة يتصدى ويحولها إلى ركنية.
خاتورو يتصدى لرأسية كهربا 🧤🥅#سيمبا_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/Y27jaHxZhc— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
ق. 18 أووه فرصة جديدة تضيع. عرضية من رضا سليم إلى كهربا المنفرد بالمرمى والذي سدد من لمسة واحدة بجانب القائم.
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بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/d6E0IOOhdM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 16 تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو الذي يسدد مباشرة فوق المرمى من الوضع منفردا.
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كهربا يراوغ ولكنه يسدد بعيداً #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ffInEK0WCD— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 13 تمريرة من كريم الدبيس إلى كهربا الذي انفرد وراوغ تشن مالوني ببراعة ثم سدد بيسراه فوق المرمى.
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رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
ق. 12 رضا سليم يمر بشكل رائع ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.
فرصة أهلاوية ضائعة من رضا سليم#سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/kEXQc7cDzR— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
ق. 6 مطالبة بركلة جزاء مبكرة. عرضية من الجهة اليسرى قابلها رامي ربيعة برأسية اصطدمت بمدافع سيمبا وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لم تحتسب.
ق. 5 ركنية أولى للأهلي
ق. 2 بيرسي تاو يقطع الكرة من مدافع سيمبا ولكن تطول منه إلى ركلة مرمى.
بداية المباراة