مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا (0)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سيمبا - الدوري الإفريقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيمبا والأهلي التي تقام في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

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تبديلان في صفوف سيمبا مع بداية الشوط الثاني بدخول جيان باليكي، وساديو كانوتيه بدلا من لويس ميكيسوني، ومازاميرو ياسين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووووول أوووول للأهلي عن طريق رضا سليم. بينية من كهربا إلى رضا سليم الذي ينفرد ويسدد من لمسة واحدة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 35 الحكم يعود لتقنية الفيديو ويأمر أيضا باستئناف اللعب ولا وجود لركلة جزاء.

ق. 33 كهربا يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب.

ق. 26 انطلاقة من لويس ميكيسوني داخل منطقة الجزاء والشناوي يتقدم وينقذ مرماه ويتعرض لإصابة تلقى على إثرها العلاج.

ق. 24 الحارس يتألق. مخالفة نفذها أفشة وكهربا قابلها برأسية ولكن الحارس علي سالم جمعة يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 18 أووه فرصة جديدة تضيع. عرضية من رضا سليم إلى كهربا المنفرد بالمرمى والذي سدد من لمسة واحدة بجانب القائم.

ق. 16 تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو الذي يسدد مباشرة فوق المرمى من الوضع منفردا.

ق. 13 تمريرة من كريم الدبيس إلى كهربا الذي انفرد وراوغ تشن مالوني ببراعة ثم سدد بيسراه فوق المرمى.

ق. 12 رضا سليم يمر بشكل رائع ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 6 مطالبة بركلة جزاء مبكرة. عرضية من الجهة اليسرى قابلها رامي ربيعة برأسية اصطدمت بمدافع سيمبا وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لم تحتسب.

ق. 5 ركنية أولى للأهلي

ق. 2 بيرسي تاو يقطع الكرة من مدافع سيمبا ولكن تطول منه إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي لكرة القدم
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