مباشر الدوري – المصري (0)-(0) طلائع الجيش.. مطالبة بركلة جزاء

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

ميدو جابر - الداخلية ضد المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وطلائع الجيش التي تقام في ملعب برج العرب في رابع جولات الدوري المصري.

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ق. 9 مخالفة للمصري نفذها إلياس الجلاسي وقابلها حسين السيد برأسية اصطدمت بمدافع الجيش وطالب لاعبو المصري بلمسة يد وركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

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ق. 5 توقف المباراة بسبب إصابة موسى دياوارا لاعب طلائع الجيش واللاعب يخرج لتلقي العلاج ثم يعود مجددا.

انطلاق المباراة.

المصري طلائع الجيش الدوري المصري
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