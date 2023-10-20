مباشر الدوري – المصري (0)-(0) طلائع الجيش.. مطالبة بركلة جزاء
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 15:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وطلائع الجيش التي تقام في ملعب برج العرب في رابع جولات الدوري المصري.
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ق. 9 مخالفة للمصري نفذها إلياس الجلاسي وقابلها حسين السيد برأسية اصطدمت بمدافع الجيش وطالب لاعبو المصري بلمسة يد وركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئا.
ق. 5 توقف المباراة بسبب إصابة موسى دياوارا لاعب طلائع الجيش واللاعب يخرج لتلقي العلاج ثم يعود مجددا.
انطلاق المباراة.
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