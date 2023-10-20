مباشر انتخابات الزمالك – مؤشرات عدد الحضور.. وبدء فرز الأصوات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم انتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فتح أبواب النادي أمام الراغبين في التصويت بداية من التاسعة من صباح اليوم.

وانتهت عملية التصويت في السابعة مساء، وبدأت عملية الفرز.

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النتائج الإجمالية أول بأول لمنصب نائب الرئيس الأكثر اشتعالا

قناة الزمالك:

هاني العتال: 774

هشام نصر: 743

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نتائج الفرز أول بأول للجان

‎‏ ‏لجنة 39

هشام نصر: 55

هاني العتال: 37

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لجنة 101

هاني العتال: 86

هشام نصر: 94

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لجنة 51

هاني العتال: 60

هشام نصر: 20

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لجنة 103

نائب الرئيس:

هشام نصر: 56

هاني العتال: 35

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لجنه 23

عدد الأصوات: 87

الرئيس

حسين لبيب: 60

فاروق جعفر: 7

عمر هريدي: 2

نائب الرئيس

هاني العتال: 60

هشام نصر: 25

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لجنة 108

نائب الرئيس:

هشام نصر: 56

هاني العتال: 45

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لجنة 106

هشام نصر: 54

هاني العتال: 36

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لجنة 39

نائب الرئيس

هشام نصر 55

هاني العتال 37

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لجنة 112

نائب الرئيس

هاني العتال: 91

هشام نصر: 84

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لجنة 111

هاني العتال: 78

هشام نصر: 66

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وفقا لما علمه FilGoal.com تشير المؤشرات الأولية أن عدد حضور الجمعية العمومية بين 21 و25 ألف عضو.

اللجنة المشرفة على الانتخابات تعلن اكتمال النصاب القانوني لعدد الأصوات

بداية عملية الفرز

اللجنة المشرفة على الانتخابات تعلن غلق باب التصويت على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة ويتم الإعلان عن النتيجة عند نهايتها.

تم إغلاق الأبواب الخاصة بدخول سرادق الانتخاب، ويتم السماح فقط لأعضاء الجمعية العمومية المتواجدين أمام اللجان الفرعية باستكمال تصويتهم، مع عدم استقبال ناخبين جدد بعدهم.

عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق يتواجد للتصويت في الانتخابات.

كريم حسن شحاتة لاعب الزمالك السابق يدلي بصوته في انتخابات النادي.

أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق يتواجد للتصويت في الانتخابات.

حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارته السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يتواجد للتصويت في الانتخابات.

ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق يتواجد في مقر النادي للإدلاء بصوته في الانتخابات.

عودة عملية التصويت بدون عائق.

توقف التصويت لعدة دقائق بسبب وجود دعايا وطلب رئيس اللجنة الانتخابية من المرشح حسين لبيب بمغادرة المجمع الانتخابي لاستكمال العملية وهو ما رحب به بدوره مباشرة.

عمر هريدي المرشح على منصب الرئيس، ومحمد المأوي المرشح على منصب أمين الصندوق يعلنان نيتهما الطعن على الانتخابات بسبب مشاركة حسام المندوه فيها. (طالع التفاصيل)

استئناف التصويت بعد نهاية صلاة الجمعة.

أحمد الأحمر لاعب كرة اليد يدعم شقيقته نيرة المرشحة على عضوية تحت السن.

أحمد الأحمر يدعم شقيقته نيرة الأحمر في انتخابات الزمالك 📸 pic.twitter.com/4i6Pk95EQK — FilGoal (@FilGoal) October 20, 2023

الإذاعة الداخلية في الانتخابات: نتمنى ألا نرى هذه المشاهد الخاصة بالمرشحين ومؤيديهم داخل الصوان الانتخابي بعد انتهاء صلاة الجمعة، ما يحدث ظاهرة غير صحية بإدارة الانتخابات بهذه الطريقة.

جاء ذلك بعد حدوث دعايا من قبل المرشحين داخل الصوان الانتخابي.

إيقاف التصويت الآن حتى نهاية صلاة الجمعة.

الورقة الانتخابية الخاصة بالزمالك.

عبد الله جورج يتواجد في الانتخابات بعدما انسحب من السباق.

أعلن خالد لطيف المرشح على منصب أمين الصندوق في وقت مبكر من اليوم الجمعة انسحابه من الانتخابات قبل انطلاقها بساعات قليلة. (طالع التفاصيل)

فتح باب التصويت.

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المرشحون لانتخابات نادي الزمالك:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

ميرفت السيد أحمد

فاروق جعفر

حسين لبيب

عمر هريدي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

هشام نصر

أحمد عبد الغني

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

حسام المندوه الحسيني

محمد الماوى

خالد لطيف

منصب العضوية فوق السن:

مصطفى عبد الخالق

هشام كاسب

محمد رشاد حسن

محمد رشاد المدهون

سماح سعيد

حسام المندور

السيد متولي

أحمد عفيفي

الحسيني سمير

أسامة فاروق

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

نجلاء خليفة

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

شيرين الفقي

شريف إسلام

هشام يكن

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

حسين السيد

محمد طارق

عمرو أدهم

مجدي صادق

ماهر شكران

محمود سامي

مروة البرجي

مروة أمير

منصب العضوية تحت السن:

هشام نصر إبراهيم

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت

أحمد النمس

رامي نصوحي

أحمد خالد

خالد الزيات

نيرة الأحمر

آية هشام

محمد عودة

محمد بحبح