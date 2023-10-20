مباشر انتخابات الزمالك – فتح باب التصويت.. انسحاب خالد لطيف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم انتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فتح أبواب النادي أمام الراغبين في التصويت بداية من التاسعة من صباح اليوم.

وسوف تنتهي عملية التصويت في السابعة مساء.

المرشحون لانتخابات نادي الزمالك:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

ميرفت السيد أحمد

فاروق جعفر

حسين لبيب

عمر هريدي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

هشام نصر

أحمد عبد الغني

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

حسام المندوه الحسيني

محمد المأوى

منصب العضوية فوق السن:

مصطفى عبد الخالق

هشام كاسب

محمد رشاد حسن

محمد رشاد المدهون

سماح سعيد

حسام المندور

السيد متولي

أحمد عفيفي

الحسيني سمير

أسامة فاروق

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

نجلاء خليفة

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

شيرين الفقي

شريف إسلام

هشام يكن

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

حسين السيد

محمد طارق

عمرو أدهم

مجدي صادق

ماهر شكران

محمود سامي

مروة البرجي

مروة أمير

منصب العضوية تحت السن:

هشام نصر إبراهيم

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت

أحمد النمس

رامي نصوحي

أحمد خالد

خالد الزيات

نيرة الأحمر

آية هشام

محمد عودة

محمد بحبح

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أعلن خالد لطيف المرشح على منصب أمين الصندوق في وقت مبكر من اليوم الجمعة انسحابه من الانتخابات قبل انطلاقها بساعات قليلة.

فتح باب التصويت.