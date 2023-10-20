مباشر انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

انتخابات الزمالك 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم انتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي.

-فوز قائمة حسين لبيب "القائمة الموحدة" بالكامل

الرئيس: حسين لبيب.

نائب الرئيس: هشام نصر

أمين الصندوق: حسام المندوه 12430

العضوية فوق السن:

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

عمرو أدهم

محمد طارق

حسين السيد

العضوية تحت السن:

رامي نصوحي

أحمد خالد حسنين

نيرة الأحمر

النتائج النهائية لانتخابات نادي الزمالك 2023 بالأصوات

عدد الحضور: 221704

الأصوات الصحيحة: 18966 صوت

الأصوات الباطلة: 3783 صوت

منصب الرئيس

ماجد فاروق الحنبلي:

ميرفت السيد أحمد:

فاروق جعفر:

حسين لبيب:

عمر هريدي:

منصب نائب الرئيس

هاني العتال: 9040

هشام نصر: 9480

أحمد عبد الغني: 446

منصب أمين الصندوق

كريم عادل عبيد:

عبد المجيد سليم:

محمد قدري:

حسام المندوه الحسيني: 12431

محمد الماوى:

خالد لطيف:

منصب العضوية فوق السن

مصطفى عبد الخالق:

هشام كاسب:

محمد رشاد حسن:

محمد رشاد المدهون:

سماح سعيد:

حسام المندور:

السيد متولي:

أحمد عفيفي:

الحسيني سمير:

أسامة فاروق:

رجب رواش:

أحمد فودة نصير:

أشرف إمام عبد السلام:

مروة أمير الرفاعي:

حمدية كمال علي:

أحمد عبادة:

سيف الإسلام محمد يوسف:

مروة البورجي:

نجلاء الناجي:

نجلاء خليفة:

طارق عبد العال:

رفعت شبل:

سامح سوني:

علاء مقلد:

حاتم السيد:

شيرين الفقي:

شريف إسلام:

هشام يكن:

أحمد سليمان:

هاني برزي:

هاني شكري:

حسين السيد:

محمد طارق:

عمرو أدهم:

مجدي صادق:

ماهر شكران:

محمود سامي:

مروة البرجي:

مروة أمير:

منصب العضوية تحت السن

محمد خالد الصادق: 13607

أحمد هاني زادة: 3552

علي العاطفي:

ياسمين الشريف: 2242

إيهاب عصمت: 683

أحمد النمس:

رامي نصوحي: 11089

أحمد خالد:

خالد الزيات:

نيرة الأحمر: 14202

آية هشام: 1567

محمد عودة:

محمد بحبح:

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