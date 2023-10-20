مباشر انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل

انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب

شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك

الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه

ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين

خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك