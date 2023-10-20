مباشر انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 10:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم انتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي.
-فوز قائمة حسين لبيب "القائمة الموحدة" بالكامل
الرئيس: حسين لبيب.
نائب الرئيس: هشام نصر
أمين الصندوق: حسام المندوه 12430
العضوية فوق السن:
أحمد سليمان
هاني برزي
هاني شكري
عمرو أدهم
محمد طارق
حسين السيد
العضوية تحت السن:
رامي نصوحي
أحمد خالد حسنين
نيرة الأحمر
النتائج النهائية لانتخابات نادي الزمالك 2023 بالأصوات
عدد الحضور: 221704
الأصوات الصحيحة: 18966 صوت
الأصوات الباطلة: 3783 صوت
منصب الرئيس
ماجد فاروق الحنبلي:
ميرفت السيد أحمد:
فاروق جعفر:
حسين لبيب:
عمر هريدي:
منصب نائب الرئيس
هاني العتال: 9040
هشام نصر: 9480
أحمد عبد الغني: 446
منصب أمين الصندوق
كريم عادل عبيد:
عبد المجيد سليم:
محمد قدري:
حسام المندوه الحسيني: 12431
محمد الماوى:
خالد لطيف:
منصب العضوية فوق السن
مصطفى عبد الخالق:
هشام كاسب:
محمد رشاد حسن:
محمد رشاد المدهون:
سماح سعيد:
حسام المندور:
السيد متولي:
أحمد عفيفي:
الحسيني سمير:
أسامة فاروق:
رجب رواش:
أحمد فودة نصير:
أشرف إمام عبد السلام:
مروة أمير الرفاعي:
حمدية كمال علي:
أحمد عبادة:
سيف الإسلام محمد يوسف:
مروة البورجي:
نجلاء الناجي:
نجلاء خليفة:
طارق عبد العال:
رفعت شبل:
سامح سوني:
علاء مقلد:
حاتم السيد:
شيرين الفقي:
شريف إسلام:
هشام يكن:
أحمد سليمان:
هاني برزي:
هاني شكري:
حسين السيد:
محمد طارق:
عمرو أدهم:
مجدي صادق:
ماهر شكران:
محمود سامي:
مروة البرجي:
مروة أمير:
منصب العضوية تحت السن
محمد خالد الصادق: 13607
أحمد هاني زادة: 3552
علي العاطفي:
ياسمين الشريف: 2242
إيهاب عصمت: 683
أحمد النمس:
رامي نصوحي: 11089
أحمد خالد:
خالد الزيات:
نيرة الأحمر: 14202
آية هشام: 1567
محمد عودة:
محمد بحبح: