سكاي: فرصة جديدة لـ جيرو؟ إصابة حارس ميلان الثاني قبل لقاء يوفنتوس

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

جيرو

تعرض ميلان لضربة مضاعفة في مركز حراسة المرمى، إذ تعرض ماركو سبورتيلو حارس الفريق الثاني للإصابة قبل مواجهة يوفنتوس.

وتزداد معاناة ميلان في مركز حراسة المرمى، بعد طرد مايك ماينيان في مواجهة جنوى وغيابه عن لقاء يوفنتوس.

وشهد لقاء ميلان وجنوى مشاركة أوليفييه جيرو في مركز حراسة المرمى في الدقائق الأخيرة بعد طرد مواطنه الفرنسي وبعد انتهاء عدد التبديلات المتوفرة للفريق.

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ثم أصيب سبورتيلو في الركبة خلال المران، وسيغيب لمدة 10 أيام بحسب التقارير.

وبذلك سيخوض الحارس المخضرم أنطونيو ميرانتي مباراته الأولى الرسمية بقميص ميلان بعدما اكتفى بالمشاركة لدقيقة واحدة فقط.

وشارك ميرانتي الموسم الماضي في الدقيقة 89 أمام هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وجاءت مشاركة ميرانتي الأخيرة كأساسي في أبريل 2021 بقميص روما وخسر أمام تورينو بنتيجة 3-1.

وسيشهد ميلان أيضا غياب ثيو هيرنانديز بسبب تحصله على 5 بطاقات صفراء في أول 8 جولات من المسابقة.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ميلان ماركو سبورتيلو
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