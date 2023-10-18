الاتحاد الآسيوي: كل الاتحادات الأعضاء تدعم ملف السعودية لكأس العالم 2034

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل

قال سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن كل اتحادات كرة القدم في قارته تدعم الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف في وقت سابق عن اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال، وبالفعل تقدمت السعودية بشكل رسمي.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان يوم الأربعاء: "الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعلن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، من أجل استضافة كأس العالم 2034".

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وأضاف "نعرب عن تعاطفنا الكامل مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال المأساة المتواصلة التي خطفت أنظار العالم، نأمل التوصل إلى حل سلمي لتسهيل العودة السريعة لكرة القدم في فلسطين".

السعودية: نحظى بدعم أكثر من 100 اتحاد لاستضافة كأس العالم 2034

وكانت السعودية قد أبدت نيتها في استضافة المونديال بعد ساعات من دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الآسيوية واتحادات أوقيانوسيا بالتقدم لنيل شرف تنظيم مونديال 2034.

بعدها أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه للملف السعودي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخارطة الزمنية بشأن طلب التقدم لاستضافة كأس العالم 2034.

وأشار فيفا إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة كأس العالم 2034 سيكون يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما كشف فيفا عن الموافقة على الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيكون في الربع الأخيرة من عام 2024.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع الخاص بكونجرس فيفا في الربع الأخير من العام.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

السعودية كأس العالم 2034
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