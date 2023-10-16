الرابع.. ظاهرة متكررة كلما يسجل حمدي فتحي مع منتخب مصر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب منتخب مصر

سجل حمدي فتحي هدف منتخب مصر في مرمى الجزائر في الدقيقة 62 من المباراة الودية التي تجمع البلدين في الإمارات العربية المتحدة.

الهدف هو رابع أهداف فتحي الدولية مع المنتخب حتى الآن.

وللمرة الثانية، يسجل فتحي في مباراتين متتاليتين لمنتخب مصر.

الأولى أتت أمام بوتسوانا في أكتوبر 2019 وانتهت المباراة بفوز مصر 1-0، وكانت مباراته الدولية الأولى على الإطلاق.

أما الثانية فكانت في نوفمبر 2019 أمام ليبيريا تحت قيادة حسام البدري أيضا،ـ وفازت مصر 1-0.

الثالثة كانت المباراة السابقة مباشرة للمنتخب أمام زامبيا في الإمارات يوم 12 أكتوبر، وفازت مصر 1-0.

والآن مصر تتقدم على الجزائر 1-0 بهدف حمدي فتحي، وتنتظر ظاهرة فتحي مرور الدقائق الأخيرة لتتكرر للمرة الرابعة.

منتخب مصر منتخب الجزائر حمدي فتحي
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