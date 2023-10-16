الرابع.. ظاهرة متكررة كلما يسجل حمدي فتحي مع منتخب مصر
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:47
كتب : FilGoal
سجل حمدي فتحي هدف منتخب مصر في مرمى الجزائر في الدقيقة 62 من المباراة الودية التي تجمع البلدين في الإمارات العربية المتحدة.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
الهدف هو رابع أهداف فتحي الدولية مع المنتخب حتى الآن.
وللمرة الثانية، يسجل فتحي في مباراتين متتاليتين لمنتخب مصر.
video:1
منتخب مصر يتقدم بـ10 لاعبين..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023
حمدي فتحي يسجل بضربة رأسية بعد تمهيد من علي جبر#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JEUcLF6CMC
الأولى أتت أمام بوتسوانا في أكتوبر 2019 وانتهت المباراة بفوز مصر 1-0، وكانت مباراته الدولية الأولى على الإطلاق.
أما الثانية فكانت في نوفمبر 2019 أمام ليبيريا تحت قيادة حسام البدري أيضا،ـ وفازت مصر 1-0.
الثالثة كانت المباراة السابقة مباشرة للمنتخب أمام زامبيا في الإمارات يوم 12 أكتوبر، وفازت مصر 1-0.
والآن مصر تتقدم على الجزائر 1-0 بهدف حمدي فتحي، وتنتظر ظاهرة فتحي مرور الدقائق الأخيرة لتتكرر للمرة الرابعة.