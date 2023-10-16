الرابع.. ظاهرة متكررة كلما يسجل حمدي فتحي مع منتخب مصر

سجل حمدي فتحي هدف منتخب مصر في مرمى الجزائر في الدقيقة 62 من المباراة الودية التي تجمع البلدين في الإمارات العربية المتحدة.

الهدف هو رابع أهداف فتحي الدولية مع المنتخب حتى الآن.

وللمرة الثانية، يسجل فتحي في مباراتين متتاليتين لمنتخب مصر.

video:1

منتخب مصر يتقدم بـ10 لاعبين..



حمدي فتحي يسجل بضربة رأسية بعد تمهيد من علي جبر#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JEUcLF6CMC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023

الأولى أتت أمام بوتسوانا في أكتوبر 2019 وانتهت المباراة بفوز مصر 1-0، وكانت مباراته الدولية الأولى على الإطلاق.

أما الثانية فكانت في نوفمبر 2019 أمام ليبيريا تحت قيادة حسام البدري أيضا،ـ وفازت مصر 1-0.

الثالثة كانت المباراة السابقة مباشرة للمنتخب أمام زامبيا في الإمارات يوم 12 أكتوبر، وفازت مصر 1-0.

والآن مصر تتقدم على الجزائر 1-0 بهدف حمدي فتحي، وتنتظر ظاهرة فتحي مرور الدقائق الأخيرة لتتكرر للمرة الرابعة.