مباشر مباراة ودية - مصر (1)-(0) الجزائر.. مرموش يهدر فرصة قتل المباراة
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التي تقام في أبو ظبي.
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ق 92: مرموش يهدر الثاني
ق 90: الشناوي يتألق
ق 86: نزول طارق حامد وحسين الشحات بدلا من حمدي فتحي ومصطفى محمد
ق 72: تسديدة قوية من مرموش يبعدها الحارس
ق 66: نزول إسلام سليماني ومحمد عمورة بدلا من أمين جويري
ق 65: نزول ياسر إبراهيم ومرموش بدلا من تريزيجيه وعلي جبر
ق 63: نزول حسام عوار وياسر العروسي وخروج سعيد بن رحمة
ق 62: جوووووووووووووول حمدي فتحي والأول
ق 60: رأسية من علي جبر الحارس يبعدها بعد ركنية
ق 53: هدف غير محتسب للجزائر بعد رأسية من فارس شايبي
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة بعد مراوغة الحارس
ق 33: خروج زيزو ونزول عمر كمال
ق 27: طرد محمد هاني بعد تدخل قوي مع أحمد توبة
ق 22: تسديدة من زيزو تمر جوار القائم
ق 20: العارضة تمنع صلاح من التسجيل بعد عرضية من محمد حمدي
ق 17: تسديدة من تريزيجيه والحارس يبعدها
ق 11: سقوط عبد المنعم
ق 4: خطورة أولى من الأخضر وتألق محمد عبد المنعم
انطلاق المباراة