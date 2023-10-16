مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) الجزائر.. طرد محمد هاني
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التي تقام في أبو ظبي.
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ق 27: طرد محمد هاني بعد تدخل قوي
ق 22: تسديدة من زيزو تمر جوار القائم
ق 20: العارضة تمنع صلاح من التسجيل بعد عرضية من محمد حمدي
ق 17: تسديدة من تريزيجيه والحارس يبعدها
ق 11: سقوط عبد المنعم
ق 4: خطورة أولى من الأخضر وتألق محمد عبد المنعم
انطلاق المباراة
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