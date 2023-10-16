مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) الجزائر.. طرد محمد هاني

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد منتخب الجزائر - كأس العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التي تقام في أبو ظبي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر تشكيل الجزائر - محرز أساسي ضد مصر.. وبن رحمة يقود الهجوم

ق 27: طرد محمد هاني بعد تدخل قوي

ق 22: تسديدة من زيزو تمر جوار القائم

ق 20: العارضة تمنع صلاح من التسجيل بعد عرضية من محمد حمدي

ق 17: تسديدة من تريزيجيه والحارس يبعدها

ق 11: سقوط عبد المنعم

ق 4: خطورة أولى من الأخضر وتألق محمد عبد المنعم

انطلاق المباراة

منتخب مصر منتخب الجزائر محمد صلاح رياض محرز
نرشح لكم
بصاروخية قاتلة.. منتخب مصر الأولمبي يعود بالنتيجة ويفوز على أوزبكستان تشكيل الجزائر - محرز أساسي ضد مصر.. وبن رحمة يقود الهجوم تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر انتهت بالفيديو - مصر الأولمبي (2)-(1) أوزبكستان تشكيل مصر الأولمبي - تغييران لميكالي أمام أوزبكستان وديا الهلال الأحمر يوجه الشكر لمحمد صلاح على تبرعه لـ فلسطين شكوك حول مشاركة ثنائي الجزائر أمام مصر رئيس الهلال الأحمر المصري يؤكد انفراد في الجول: تبرع صلاح لـ فلسطين ليس غريبا
أخر الأخبار
آس: برشلونة ليس متفاجئا من تقليص عقوبة ناتشو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بصاروخية قاتلة.. منتخب مصر الأولمبي يعود بالنتيجة ويفوز على أوزبكستان 24 دقيقة | منتخب مصر
مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) الجزائر.. طرد محمد هاني 59 دقيقة | منتخب مصر
سلة - مرعي: قائمة الأهلي أقوى من الزمالك.. ومواجهاتي مع أوجوستي من الثوابت ساعة | كرة سلة
وكيل فاجيولي معترفا: اللاعب يدمن المراهنات ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الجزائر - محرز أساسي ضد مصر.. وبن رحمة يقود الهجوم ساعة | منتخب مصر
تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر ساعة | منتخب مصر
قرطبة يعلن العثور على جثة لاعبه الشاب بعد أيام من اختفائه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة