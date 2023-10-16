انتهت مباراة ودية - مصر (1)-(1) الجزائر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التي تقام في أبو ظبي.

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نهاية المباراة

ق 94: هدف التعادل من إسلام سليماني

ق 92: مرموش يهدر الثاني

ق 90: الشناوي يتألق

ق 86: نزول طارق حامد وحسين الشحات بدلا من حمدي فتحي ومصطفى محمد

ق 72: تسديدة قوية من مرموش يبعدها الحارس

ق 66: نزول إسلام سليماني ومحمد عمورة بدلا من أمين جويري

ق 65: نزول ياسر إبراهيم ومرموش بدلا من تريزيجيه وعلي جبر

ق 63: نزول حسام عوار وياسر العروسي وخروج سعيد بن رحمة

ق 62: جوووووووووووووول حمدي فتحي والأول

ق 60: رأسية من علي جبر الحارس يبعدها بعد ركنية

ق 53: هدف غير محتسب للجزائر بعد رأسية من فارس شايبي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة بعد مراوغة الحارس

ق 33: خروج زيزو ونزول عمر كمال

ق 27: طرد محمد هاني بعد تدخل قوي مع أحمد توبة

ق 22: تسديدة من زيزو تمر جوار القائم

ق 20: العارضة تمنع صلاح من التسجيل بعد عرضية من محمد حمدي

ق 17: تسديدة من تريزيجيه والحارس يبعدها

ق 11: سقوط عبد المنعم

ق 4: خطورة أولى من الأخضر وتألق محمد عبد المنعم

انطلاق المباراة

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