انتهت بالفيديو - مصر الأولمبي (2)-(1) أوزبكستان

يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على أوزبكستان في مباراة ودية تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد تغلب على الأردن وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في القاهرة.

تأتي هذه المباريات ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي لخوض دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس الصيف المقبل.

---------------

نهاية المباراة

ق90. جوووووول الثاني لمصر عن طريق زياد فرج بتسديدة صاروخية.

ق73. جوووووول التعادل لمصر عن طريق بلال مظهر بعد عرضية من أحمد نادر حواش.

ق53. بطاقة حمراء للاعب أوزباكستان لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل على أحمد عاطف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26.جول أول لأوزباكستان بعد خطأ فادح من حسام عبد المجيد في تمرير الكرة.

ق22. حمزة علاء يتألق في التصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة