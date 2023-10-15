التشكيل - هالاند يقود النرويج.. وفاتي في هجوم إسبانيا

يقود إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هجوم منتخب بلاده النرويج في مواجهة إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج إسبانيا

ويلعب منتخب النرويج ضد إسبانيا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاء تشكيل النرويج كالآتي:

المرمى: أورين نيلاند

الدفاع: بيرجر ميلينج – ليو أوستيجارد – كريستوفر آجير – جوليان ريرسون

الوسط: مارتن أوديجارد – سيندير بيرج – فريدريك أورسنيس

الهجوم: ألكساندر سورلوز – إيرلينج هالاند – أولا سولبيكين

بينما جاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفاخال – لو نورماند – إيمريك لابورت – فران جارسيا

الوسط: جافي – رودري – فابيان رويز

الهجوم: أنسو فاتي – ألفارو موراتا – فيران توريس

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.