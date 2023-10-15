التشكيل - هالاند يقود النرويج.. وفاتي في هجوم إسبانيا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج

يقود إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هجوم منتخب بلاده النرويج في مواجهة إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويلعب منتخب النرويج ضد إسبانيا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاء تشكيل النرويج كالآتي:

أخبار متعلقة:
ميرور: ليفربول يخطط للمستقبل بعد صلاح بالتعاقد مع ساني بنزيمة: سكان غزة ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال

المرمى: أورين نيلاند

الدفاع: بيرجر ميلينج – ليو أوستيجارد – كريستوفر آجير – جوليان ريرسون

الوسط: مارتن أوديجارد – سيندير بيرج – فريدريك أورسنيس

الهجوم: ألكساندر سورلوز – إيرلينج هالاند – أولا سولبيكين

بينما جاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفاخال – لو نورماند – إيمريك لابورت – فران جارسيا

الوسط: جافي – رودري – فابيان رويز

الهجوم: أنسو فاتي – ألفارو موراتا – فيران توريس

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.

إسبانيا النرويج يورو 2024 هالاند
نرشح لكم
بيولي: سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة الفوز الأول في تاريخ أوروبا.. إثارة الـ+90 تقود أنتويرب البلجيكي لفوز درامي على برشلونة أتليتكو ينتصر على لاتسيو ويتأهلا سويا لدور الـ16 من أبطال أوروبا ميكا هاميلتون لاعب سيتي الشاب: لم أعرف ماذا أفعل بعد هدفي الأوروبي جاتوزو: الصدارة مهمة بسبب كأس إفريقيا جوارديولا يعدد مكاسب مانشستر سيتي من مواجهة ريد ستار بلجراد "غير المهمة" سكاي: نابولي يتفق مع أوسيمين على عقده الجديد.. وقيمة الشرط الجزائي
أخر الأخبار
بيولي: سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي ساعة | دوري أبطال أوروبا
طاقم تحكيم موريتاني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد الجزائر ساعة | الكرة المصرية
وارين أميري يكشف عن الشيء الذي ينقص باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
باريس يلحق بـ دورتموند لـ دور الـ 16 من الأبطال.. وميلان يخطف بطاقة الدوري الأوروبي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول في تاريخ أوروبا.. إثارة الـ+90 تقود أنتويرب البلجيكي لفوز درامي على برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو ينتصر على لاتسيو ويتأهلا سويا لدور الـ16 من أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميكا هاميلتون لاعب سيتي الشاب: لم أعرف ماذا أفعل بعد هدفي الأوروبي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم 4 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر