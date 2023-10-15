مؤتمر فيتوريا: مباراة الجزائر صعبة على المنتخبين.. ونمتلك عناصر جيدة
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
يرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة الجزائر ستكون صعبة على الفريقين.
ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر غدا الإثنين في مباراة ودية تقام في أبو ظبي.
وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونلعب دائما للفوز".
وأضاف "هدفي التأكيد على شخصية منتخب مصر في المباريات التي نلعبها ونقدم كرة هجومية".
وأردف "أمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر".
وأكمل "اختيار الجزائر لمواجهتها لرغبتنا في خوض وديات بشكل تدريجي وبشكل قوي".
وأتم تصريحاته "وجود وفرة من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز أمر رائع لنا".
وفاز منتخب مصر في المباراة الودية الأولى له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري على زامبيا بهدف حمدي فتحي.
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