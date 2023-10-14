مباشر - المغرب (0)-(0) كوت ديفوار.. إنقاذ على الخط
السبت، 14 أكتوبر 2023 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب في ضيافة كوت ديفوار ضمن الاستعدادات خلال توقف أكتوبر الدولي.
وتقام المباراة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا، ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.
فيما يتواجد البلد المضيف كوت ديفوار في المجموعة الأولى مع نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
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بداية المباراة
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