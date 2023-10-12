مجموعة مصر - لعنة الفراعنة على غانا.. هل تحدد طرفا النهائي بالفعل؟

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار عن وقوع مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وهذه ستكون هي المواجهة الأولى على الإطلاق في كرة القدم بين مصر وكاب فيردي.

غانا لا تتفاءل بمصر

هذه المواجهة ستكون الرابعة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا.

وستكون الثالثة في دور المجموعات.

أول مواجهة على الإطلاق وقعت في النسخة السابعة عام 1970، وانتهت بالتعادل 1-1.

هذه النسخة شهدت تتويج السودان باللقب على حساب غانا في النهائي.

أما الموقعة الثانية فأتت بعدها بـ 22 عاما، في النسخة الـ 18 عام 1992.

وانتهت هذه المباراة بفوز غانا الوحيد على مصر في تاريخ البطولة الإفريقية، بنتيجة 1-0.

كلما تقع غانا في المجموعة مع مصر تصل إلى النهائي، ولكنها تخسره، هذه المرة أمام كوت ديفوار بركلات ترجيح ماراثونية انتهت بنتيجة 11-10.

اللقاء الثالث من نوعه يظل خالدا في ذاكرة الكرة المصرية، فقد وقع في نهائي نسخة 2010.

وشهدت هذه المباراة تتويج مصر باللقب السابع في تاريخها، بهدف محمد ناجي جدو الشهير في الدقيقة 85.

ظاهرة 2-0

موزمبيق تشارك للمرة الخامسة في تاريخها، ومن أصل 4 مرات سابقة، وقعت مع مصر في دور المجموعات 3 مرات.

هذه المرات أتت في أعوام 1986، و1998، و2010.

هل تعرف القاسم المشترك بين تلك السنوات الثلاث؟ بالضبط.. توجت مصر باللقب فيهم جميعا.

في اللقاء الأول عام 1986 فازت مصر بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين طاهر أبو زيد.

وفي اللقاء الثاني عام 1998 فازت مصر بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين حسام حسن.

في 2010 كُسرت القاعدة، حيث فازت مصر بنتيجة 2-0، ولكن لم يكن مسجل الهدفين واحدا، حيث سجل داريو كان في شباكه، ثم أضاف محمد ناجي جدو الهدف الثاني.

حاصل الظاهرتين: غانا تصل إلى النهائي كلما واجهت مصر في دور المجموعات وتخسره.. بينما تصل مصر إلى النهائي كلما واجهت موزمبيق في المجموعات، وتفوز به.. ليت كرة القدم بتلك البساطة حقا.