مباشر ودي - مصر الأولمبي (2) (0) الأردن.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الأردني في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب وتبدأ في التاسعة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل مصر الأولمبي - عودة حمزة علاء لحراسة المرمى أمام الأردن بلماضي يتحدث عن مواجهة مصر والجزائر.. و4 محاولات سابقة فاشلة لإقامة المباراة تشكيل مصر – عودة النني وتريزيجيه.. وصلاح يقود الهجوم أمام زامبيا لاعب منتخب مصر لـ في الجول: تم اختياري كثاني أفضل لاعب في كأس العالم للصم والبكم

--

بداية الشوط الثاني

ق 41: جوووول الثاااااني رائع.. محمد حمدي يسجل من ركلة حرة مباشرة الهدف الثاني بتسديدة أرضية مرت من تحت أقدام الحائط البشري

ق 18: الحارس يمنع تسديدة قوية من علي زعزع من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق 7: جووووول أووووول لمنتخب مصر.. عرضية من محمد شحاتة ورأسية من حسام عبد المجيد تسكن الشباك.

بداية اللقاء

منتخب مصر الأولمبي مصر الأولمبي
نرشح لكم
مؤتمر فيتوريا - مباراة صعبة والنتيجة طبيعية.. والأداء سيتطور حمدي فتحي: طموحنا الفوز بأمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم.. وانتقالي إلى قطر لن يقلل من مستواي مباشر قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – ماذا ينتظر منتخب مصر؟ العاشرة بنصر قاتل.. حمدي فتحي يحسم فوز مصر المتأخر على زامبيا تشكيل مصر الأولمبي - عودة حمزة علاء لحراسة المرمى أمام الأردن حازم إمام: في حالتنا الطبيعية سنفوز على أي أحد.. وهذا تقييم فيتوريا بلماضي يتحدث عن مواجهة مصر والجزائر.. و4 محاولات سابقة فاشلة لإقامة المباراة انتهت - مصر (1)-(0) زامبيا.. جووووووول قاتل
أخر الأخبار
مؤتمر فيتوريا - مباراة صعبة والنتيجة طبيعية.. والأداء سيتطور 7 دقيقة | منتخب مصر
استبعاد زانيولو وتونالي من معسكر منتخب إيطاليا بسبب المراهنات 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الزمالك - فاروق جعفر يرد عبر في الجول على دعم مرتضى.. وتقسيط غرامة كهربا 49 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي: طموحنا الفوز بأمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم.. وانتقالي إلى قطر لن يقلل من مستواي 55 دقيقة | منتخب مصر
مباشر قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – ماذا ينتظر منتخب مصر؟ ساعة | الكرة الإفريقية
العاشرة بنصر قاتل.. حمدي فتحي يحسم فوز مصر المتأخر على زامبيا ساعة | منتخب مصر
مباشر ودي - مصر الأولمبي (2) (0) الأردن.. بداية الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
ماركا: بعيدا عن فايزة العماري.. مبابي سيبحث عن وكيل جديد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر