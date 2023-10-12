مباشر ودي - مصر الأولمبي (2) (0) الأردن.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الأردني في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب وتبدأ في التاسعة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

ق 41: جوووول الثاااااني رائع.. محمد حمدي يسجل من ركلة حرة مباشرة الهدف الثاني بتسديدة أرضية مرت من تحت أقدام الحائط البشري

ق 18: الحارس يمنع تسديدة قوية من علي زعزع من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق 7: جووووول أووووول لمنتخب مصر.. عرضية من محمد شحاتة ورأسية من حسام عبد المجيد تسكن الشباك.

بداية اللقاء