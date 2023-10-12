ليفاندوفسكي: لن أخاطر من أجل الكلاسيكو

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بورتو وبرشلونة

يرفض روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة التعجل في العودة للملاعب بعد إصابته مؤخرا.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد يوم 28 أكتوبر الجاري ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي عبر موقع "SportoweFakty" البولندي: "بدأت التأهيل يوم الجمعة الماضي. أعتقد الصورة ستتضح الأسبوع المقبل. اليوم أشعر بتحسن، لكن لا يوجد موعد محدد للعودة".

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وأوضح "كلاسيكو ريال مدريد مباراة كبيرة، لكن إذا لم أكن جاهز فلن أفكر بالمخاطرة، لا أريد المجازفة".

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل الأيسر خلال مباراة فريقه أمام بورتو الماضية في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على بورتو بهدف دون رد في ملعب دراجاو ضمن ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن غياب ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي: "غياب ليفاندوفسكي خسارة كبيرة للغاية مثل رافينيا وبيدري ودي يونج. إنه قائد. جواو فيليكس وفيران يمكنهم اللعب، لدينا في الرديف باو فيكتور ومارك جويو أيضا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أقل 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد برشلونة ليفاندوفسكي
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