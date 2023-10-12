مباشر - مصر (0)-(0) زامبيا.. محاولة خطيرة من حمدي فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا المقامة على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات.

يأتي ذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

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بداية المباراة