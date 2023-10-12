مباشر - مصر (0)-(0) زامبيا.. تريزيجيه يسدد والحارس يتصدى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا المقامة على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات.

يأتي ذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

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ق 30 الركنية تُلعب ومصطفى محمد يلعب بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 29 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن الحارس يتصدى

ق 20 فاشون ساكالا يراوغ محمد هاني ويسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 17 صلاح يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 4 حمدي فتحي يسدد والحارس يتصدى

ق 3 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع.

بداية المباراة