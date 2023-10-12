استراحة - مصر (0)-(0) زامبيا.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - بلجيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا المقامة على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات.

يأتي ذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

لمتابعة المباراة من هنا

----

استراحة

ق 30 الركنية تُلعب ومصطفى محمد يلعب بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 29 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن الحارس يتصدى

ق 20 فاشون ساكالا يراوغ محمد هاني ويسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 17 صلاح يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 4 حمدي فتحي يسدد والحارس يتصدى

ق 3 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع.

بداية المباراة

محمد صلاح منتخب مصر منتخب زامبيا
نرشح لكم
حازم إمام: في حالتنا الطبيعية سنفوز على أي أحد.. وهذا تقييم فيتوريا بلماضي يتحدث عن مواجهة مصر والجزائر.. و4 محاولات سابقة فاشلة لإقامة المباراة تشكيل مصر – عودة النني وتريزيجيه.. وصلاح يقود الهجوم أمام زامبيا خبر في الجول - محمد رمضان يشارك في الأغنية الرسمية لـ كأس إفريقيا زامل صلاح.. بلماضي يستدعي لعروسي لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر حازم إمام: المنتخب بدأ طريق الجد وفيتوريا يسعى لتقليل الأعمار.. ونسعى للتنوع بين المنافسين مواعيد مباريات الخميس 12 أكتوبر 2023.. مصر ضد زامبيا وقرعة أمم إفريقيا عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا
أخر الأخبار
موتسيبي: أمم إفريقيا 2023 ستكون الأجمل تنظيميا.. واستثمار أموال السعودية في الأكاديميات 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليفاندوفسكي: لن أخاطر من أجل الكلاسيكو 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يتراجع عن تعديل موعد مباراة أسوان وجمهورية شبين 52 دقيقة | الدرجة الثانية
حازم إمام: في حالتنا الطبيعية سنفوز على أي أحد.. وهذا تقييم فيتوريا ساعة | الكرة المصرية
بلماضي يتحدث عن مواجهة مصر والجزائر.. و4 محاولات سابقة فاشلة لإقامة المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
لاعبه السابق: بيرلو سمح للاعبين الإيطاليين بالتدخين بين الشوطين ساعة | الكرة الأوروبية
الأولمبية الدولية تعلق عضوية روسيا.. وموقف الرياضيين من أولمبياد باريس ساعة | رياضات أخرى
استراحة - مصر (0)-(0) زامبيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر