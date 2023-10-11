مران مصر – التدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة زامبيا

اختتم منتخب مران تدريباته استعدادا لملاقاة زامبيا غدا الخميس في ملعب هزاع بن زايد وديا.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الـ25 الذين استدعاهم المدير الفني روي فيتوريا للمنتخب.

وشهدت المران تقسيمة بالإضافة لفقرة لتسديد الكرة على المرمى بالإضافة لركلات الترجيح.

حضر المران عامر حسين عضو اتحاد الكرة و ورئيس البعثة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "من المتوقع أن تكون مباراة زامبيا قوية وصعبة، الظروف لم تساعدنا للحصول على وقت أكبر مع اللاعبين للإعداد ولكن لدينا رغبة كبيرة في خوض المباراتين الوديتين".

وتابع "لدينا الجاهزية الكافية لمواجهة زامبيا مع احترام كبير للفريق المنافس".

أما عن مشاركة اللاعبين فأجاب فيتوريا "حتى الآن، لا يوجد من يعلم أنه سيشارك ويبدأ في مباراة زامبيا، وكل العناصر لديها الفرصة في المشاركة، هناك بعض الأوقات يجب علينا إدارة الحمل البدني".

وشدد "أي لاعب يشارك غدا سواء كانت عناصر جديدة أو سبق لهم المشاركة، نحرص أن نحافظ على شخصية منتخب مصر".

وأوضح فيتوريا "هدفنا دائما تحقيق الفوز في كل المباريات ولكن الطبيعي أننا لن نفوز بها جميعا ونتمنى دائما أن نظهر بصورة جيدة".

أما عن اللاعبين الذين لن يشاركوا فقال: "الواقع أن 11 لاعبا فقط يبدأون المباراة، والطبيعي أن يكون للجميع رغبة في اللعب ولكن يجب أن يكون الهدف دائما العلم المصري وهو أهم من مشاركة أي أحد".

وواصل "الأكيد أن كل لاعب لديه أهداف شخصية ولكن عندما يرتدي قميص منتخب مصر يعلم أن أهم شيء هو مصلحة المنتخب".

وكشف فيتوريا "خلال منافسات أمم إفريقيا سنتواجد سويا لفترة طويلة قد تصل إلى 30 يوما وبالتالي يجب أن يكون للاعبين عقلية قوية، ومن الطبيعي أن أي لاعب يتم استدعائه للمنتخب يكون لديه طموح كبير كونه من الأفضل في بلاده".

وتابع البرتغالي "كنت امتلك قائمة بـ 59 لاعبا منذ شهرين تقريبا وفي الأسبوع الماضي باتت القائمة 36 لاعبا".

وأوضح "كلما نقترب من بطولة أمم إفريقيا نسعى لضم اللاعبين الذين يستعيبون أفكارنا أو يشاركون مع أنديتهم بصورة منتظمة".

واختتم فيتوريا تصريحاته "منافسة أمم إفريقيا صعبة وذات مستوى عال، وعلينا الحفاظ على أسلوبنا خلال الفترة المتبقية".